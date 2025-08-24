Bremer: “Il mio salvataggio? Ero lì al momento giusto

24/08/2025 | 23:13:29

Gleison Bremer ha commentato a DAZN la vittoria della Juventus sul Parma, partendo dal suo intervento su Pellegrino in avvio di ripresa, decisivo quanto un gol.

“Ero lì nel momento giusto, sto lì per aiutare la squadra, ho dato una mano. La partita è stata bella partita, a livello individuale e di squadra, abbiamo vinto ed è quello che conta. Il giorno prima della partita già soffrivo, ero un po’ in ansia, da tanto non facevo una gara ufficiale. Tuttavia man mano che la partita andava e facevo cose buone, aumentava la fiducia. Sono stati bravi i miei compagni a darmi una mano”.

Foto: Instagram Bremer