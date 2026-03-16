Bremer: “Ho attraversato momenti difficili, ma ho sempre sperato nella convocazione del Brasile”

16/03/2026 | 21:58:43

Gleison Bremer ha parlato a Savoir Sport dopo la convocazione del Brasile: “È un’enorme felicità tornare nella nazionale brasiliana dopo quasi due anni. Ho attraversato momenti molto difficili, un grave infortunio al ginocchio e poi un altro intervento al menisco, ma la speranza di tornare in nazionale e lottare per un posto nella Coppa del Mondo è sempre stata lì. La nazionale è sempre stato uno dei grandi obiettivi, anche quando mancavano ancora molti giorni di recupero e tutto sembrava molto lontano. Sono stati tanti piccoli passi che insieme hanno costruito questo percorso. Onorerò questa maglia, la più

grande del mondo, con tutta la mia forza, il mio impegno e la mia passione. Grazie Brasile.”

foto x juve