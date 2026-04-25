Bremer: “Ho 29 anni, non ho ancora tanto tempo e voglio vincere. È quello che ti rende un campione”

25/04/2026 | 14:46:55

Il difensore della Juventus, Gleison Bremer, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Queste le sue parole:

“La squadra sta crescendo, man mano che la stagione va avanti. Il fatto di giocare una volta a settimana da più tempo, il mister sta insistendo tanto e questo si riflette sul campo. Quanto conta vincere domani? È importante la continuità anche a livello di prestazione ma soprattutto anche ottenere una vittoria. Conosciamo bene Allegri, ci aspetta una partita molto difficile. Dovremo fare la nostra gara, mancano poche partite e se vinciamo domani sarà quasi fatta per la Champions. Differenze tra Allegri e Spalletti? Sono due bravi allenatori. Con Allegri ho imparato tanto in fase difensiva, con lui siamo tornati a vincere. Spalletti vuole avere sempre il controllo della partita ed è quello che stiamo cercando di fare. Se anche io penso che il rinnovo di Spalletti aiuti il progetto? Quando è arrivato lui, la squadra è cambiata tanto e si vede sul campo. Sono 6 anni che la Juve non vince e questo non può succedere: io mi trovo bene qui, ma l’importante è tornare a vincere. È quello che ti rende un campione. Ho 29 anni, non ho ancora tanto tempo e voglio vincere”.

Foto: X Juve