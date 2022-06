Bremer: “Già l’anno scorso volevo partire, poi mi convinsero a restare. Ma ora voglio alzare il mio livello”

Gleison Bremer difensore (ancora per poco) del Torino, ha parlato dal Brasile, ospite della trasmissione televisiva Resenha ESPN dove si è raccontato parlando anche del suo futuro.

Queste le sue parole: “Avevo già detto lo scorso anno all’allenatore e alla dirigenza che avevo intenzione di andare via. Il mister mi ha detto: ‘Rimani, aiuta la squadra. La prossima stagione farai il passo successivo’. I tifosi, tutti sanno che ho questa ambizione: voglio giocare in Champions League e nella Seleção, è il mio sogno. Devo raggiungere un livello molto più alto. E’ una questione di tempo. Sto valutando alcune proposte. Ma posso dire che non credo che rimarrò a Torino nella prossima stagione”.

Come raccontato da settimane, Bremer aspetta l’Inter.

Il club nerazzurro ha ormai in pugno il difensore centrale brasiliano, reduce da una stagione straordinaria. I nerazzurri aspettano di piazzare qualche giocatore prima di fare l’affondo per il centrale del Torino.

Foto: Twitter Torino