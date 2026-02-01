Bremer: “Felice della doppietta, le gambe rispondono meglio. Spalletti? Con lui è cambiato tutto”

01/02/2026 | 23:10:38

Bremer ha parlato a DAZN dopo Parma-Juventus: “E’ una sensazione bellissima fare gol, soprattutto per me che sono stato un anno fermo, è stato un difficile, ora mi sento meglio, anche se si gioca ogni tre giorni la gamba risponde meglio e sono contento di fare gol per la squadra: ho sbloccato il match, dopo ho fatto il secondo gol, ma quello che conta è che abbiamo vinto. Spalletti? Ha tutto, è un allenatore molto forte, si vede da come ha preso la squadra, come giochiamo oggi, ora è cambiato tutto. Anche quando vinciamo lui cerca sempre di dire alla squadra di stare sul pezzo, è quello che stiamo cercando di fare, la squadra sta bene, però ci manca ancora qualcosa, lui lo sa, lo dice sempre, ma siamo sulla buona strada”.

foto instagram bremer