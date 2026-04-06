Bremer e McKennie, la Juventus batte il Genoa: è a meno uno dalla Champions. Di Gregorio para un rigore
06/04/2026 | 19:55:16
Succede tutto nel primo tempo, la Juventus batte 2-0 il Genoa con le reti di Bremer e McKennie. La squadra di Spalletti si spiana la strada in apertura di partita, subito Bremer porta in vantaggio i bianconeri. Pallone più volte ributtato di testa in mezzo all’area di rigore in seguito a un calcio d’angolo: risolve Bremer, che batte Bijlow dopo una deviazione decisiva di un avversario dopo 4′. Al 13′ McKennie firma il raddoppio. Lo stesso centrocampista però viene ammonito e salterà la partita contro l’Atalanta. Finisce 2-0 il primo tempo. Nella ripresa gli uomini di Spalletti gestiscono. Al 74′ viene assegnato un rigore al Genoa, ma Di Greogorio ipnotizza Martin dal dischetto. Finisce 2-0, bianconeri a un punto dal Como quarto che domenica prossima giocherà contro l’Inter.
foto x juventus