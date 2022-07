Bremer, è Juve! Tre giorni per chiuderlo. Inter, 7 mesi per perderlo

Gleison Bremer è un nuovo difensore della Juve. Operazione completata, offerta accettata, 40 milioni più bonus fino a 7 milioni. Il Torino ha accettato l’offerta, com’era prevedibile, e adesso troverà l’intesa con il difensore brasiliano, partendo da una base non lontana dai 5 milioni a stagione. L’Inter, come abbiamo sempre raccontato, ha avuto una corsia preferenziale dallo scorso dicembre, ma non sono bastati 7 mesi per chiudere l’affare. Più o meno come accadde, qualche uno fa, con De Paul: accordi totali con l’Udinese a gennaio, quindi la retromarcia. In quel caso giustificato dall’arrivo di Antonio Conte che aveva evidentemente altre idee. Bremer ha aspettato, non ha ceduto, fino a quando ha intuito che avrebbe dovuto aspettare ancora. Le trattative sono così e vanno raccontate così, la firma non la mettiamo noi. Il like di Bremer, sabato sotto una sua caricatura con la maglia dell’Inter, rapidamente cancellato, è la sintesi di come funzioni. La Juve ha fatto in tre o quattro giorni quanto l’Inter avrebbe dovuto fare senza aspettare troppo. E ha portato a casa un grande acquisto. Non a caso sabato scorso, dopo l’amichevole con il Monaco, Simone Inzaghi aveva sollecitato l’arrivo del difensore: senza fare nomi o cognomi aveva indicato indirettamente Bremer. Ma non riuscendo a cedere Skriniar, e decidendo di non agire in assenza di una cessione, ha favorito la Juve che ha chiuso rapidamente l’operazione de Ligt al Bayern e si è fiondata sulla preda. De Ligt ha lasciato Torino ieri, ma evidentemente la Juve aveva già acceso i fari sul brasiliano almeno qualche giorno prima. La Juve ci ha messo tre giorni per prenderlo, l’Inter 7 mesi per perderlo. E ora dovrà blindare in qualche modo Skriniar per non entrare in altri equivoci.

Foto: Twitter Torino