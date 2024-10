Bremer dopo l’operazione: “Questo è il primissimo passo verso il rientro. Grazie per l’affetto”

Dopo l’intervento, perfettamente riuscito, al ginocchio, il difensore della Juventus, Gleison Bremer ha postato una sua foto sul letto in ospedale, commentando: “Questo è il primissimo passo verso il rientro! Grazie a tutti per i messaggi che mi avete mandato, l’affetto che ho ricevuto in questi giorni è stato qualcosa di fantastico”.

Foto: Instagram Bremer