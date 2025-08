Bremer dopo il ritorno in campo: “Primo giorno nel nuovo ufficio”

03/08/2025 | 16:44:46

La Juventus, da ieri pomeriggio, è sbarcata ad Herzogenaurach e la squadra lavorerà per circa una settimana in Baviera. Il difensore brasiliano Gleison Bremer, tramite Instagram, ha condiviso alcuni scatti nei quali è ritratto direttamente dal centro sportivo dell’Adidas: “Primo giorno nel nuovo ufficio” ha scritto il centrale difensivo che ha poi ringraziato lo sponsor. Contro la Reggiana il difensore è tornato in campo, in attesa di vederlo magari da titolare anche alla prima gioranta contro il Parma, con Tudor pronto a consegnare al difensore una maglia da titolare.

FOTO: Instagram Bremer