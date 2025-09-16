Bremer: “Dobbiamo trovare equilibrio e prendere meno gol. Con il pareggio ci è andata bene. Vlahovic merita complimenti”

16/09/2025 | 23:31:50

Bremer ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio tra Juventus e Borussia Dortmund: “Dobbiamo avere una certa mentalità, ma non si possono subire tutti questi gol, bisogna migliorare. Dobbiamo avere più equilibrio, ci sta che andando avanti nella partita ci si possa allungare ma abbiamo rischiato di perdere, ci è andata bene a pareggiare nel finale. Vlahovic sappiamo che è forte, sta facendo bene e merita complimenti”.

FOTO: Instagram Bremer