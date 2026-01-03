Bremer: “Dobbiamo restare uniti, queste sono le partite più difficili e dobbiamo vincere. Non sono ancora al cento per cento, ma sto migliorando”

03/01/2026 | 17:40:40

Il difensore della Juventus, Gleison Bremer, ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del match contro il Lecce. Queste le sue parole:

“Cento partite con la Juve, finalmente: sono stato fuori un anno ma ora sto tornando, oggi sarà una partita difficile. Dobbiamo restare uniti, queste sono le partite più difficili e dobbiamo vincere. Come sto? Non sono ancora al cento per cento, ma sto migliorando giocando. Spalletti? Il mister è un buon allenatore, lo dice la storia e noi cerchiamo di seguirlo il più possibile. Quanto mi ha aiutato Danilo? Certo, mi ha aiutato tanto quando era qui: è un grande giocatore ma anche un grande uomo”.

Foto: Instagram Juventus