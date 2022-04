Bremer-De Vrij, staffetta Inter programmata. Ma era chiaro da mesi

Bremer in entrata e De Vrij in uscita. È la strategia dell’Inter chiara da mesi: magari qualcuno se n’è accorto da poco, sono cose che possono capitare. Il ragionamento va fatto su 100 notizie, non su una, in quel caso non finiamo certo al tie-break.

La famosa staffetta sbandierata nelle ultime 24 ore, parte da una certezza di mesi e mesi fa: l’Inter ha scelto Gleison Bremer, gradimento assolutamente ricambiato, ma ora bisogna aspettare i momenti giusti per incontrarsi e trovare gli accordi con il Torino.

Bremer ha rinnovato fino al 2024 con la promessa di una cessione tra 25 e 30 milioni: anche questa è vecchia di settimane e non può essere una notizia delle ultime 24 ore. De Vrij aveva quasi rinnovato un anno fa con l’Inter, poi la situazione è entrata in una lunga fase di stand-by. In assenza di novità, la cessione (in Premier, abbiamo detto: occhio al Tottenham, ma non solo) sarebbe inevitabile. Anche questa roba vecchia, non di ieri ma comunque da puntualizzare.

Foto: Twitter Torino