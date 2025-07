Bremer, conto alla rovescia per il ritorno in campo: “Mi è mancato il mio migliore amico”

29/07/2025 | 21:30:00

Gleison Bremer freme in vista del ritorno in campo e in un post Instagram non ne ha fatto mistero: “Mi è mancato il mio migliore amico di tutta la vita” ha scritto il difensore della Juventus che dovrebbe tornare in campo già dalla sfida contro il Parma.

FOTO: Instagram Bremer