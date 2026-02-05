Bremer: “Chiediamo scusa ai tifosi, il 3-0 è troppo. Rigore? Il regolamento dice che andava fischiato”

05/02/2026 | 23:31:35

Gleison Bremer ha parlato ai microfoni Mediaset dopo la sconfitta contro l’Atalanta: “Chiediamo scusa ai tifosi, 3-0 è troppo. Ma siamo sulla strada giusta, abbiamo iniziato un percorso. Ora pensiamo a domenica. Il rigore? Difficile parlare, la regola dice che è rigore. Io da calciatore dico di no, però l’arbitro ha fischiato. E’ una decisione che cambia la partita, ma non lo possiamo cambiare. Purtroppo è andata così”

