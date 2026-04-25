Bremer: “Allison? Non ci ho parlato, è un portiere fortissimo ma noi abbiamo Perin e Di Gregorio”

25/04/2026 | 14:58:53

Il difensore della Juventus, Gleison Bremer, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Queste le sue parole:

“Se ho sentito Allison? Non ho parlato con Alisson sicuramente è un portiere fortissimo ma noi abbiamo Perin e Di Gregorio che è tornato bene. Rimpianti per la stagione? Assolutamente. Non è una stagione positiva, l’obiettivo minimo è la Champions e dobbiamo raggiungerlo. Ci sono partite in cui potevamo far meglio e andare più avanti nelle coppe, ma è il passato e dobbiamo guardare avanti”.

Foto: X Juve