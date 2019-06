Brekalo e Verdi, tasselli fondamentali per Eusebio Di Francesco

Vi abbiamo raccontato di come Brekalo e Verdi siano nel mirino della Sampdoria, e soprattutto di come l’arrivo di uno non escluda automaticamente l’altro. Sia il croato che il giocatore del Napoli, infatti, possono coesistere nel 4-3-3 tanto caro ad Eusebio Di Francesco, ed entrambi hanno predisposizione alla fase offensiva, e possono garantire all’ex tecnico giallorosso corsa ed imprevedibilità sulle fasce. A dare una grande mano alla coesistenza dei due nel modulo è sicuramente la capacità soprattutto da parte di Verdi di utilizzare entrambi i piedi per andare alla conclusione, e le due punizioni segnate nella stessa partita con entrambi i piedi quando ancora era in forza a Bologna rendono l’idea della duttilità di Verdi, che può agire anche da trequartista. Senza contare, inoltre, che insieme i due garantiranno esperienza, visto che Verdi compirà 27 anni a luglio, ma anche la voglia di osare tipica di un 21enne come Brekalo. Caratteristiche che insieme possono formare un mix micidiale per il 4-3-3 offensivo del tecnico blucerchiato. A Roma, le ali sono state per lui fondamentali per proporre un calcio offensivo che ha portato i giallorossi in semifinale. Brekalo e Verdi potrebbero dare tanta corsa e fantasia alla nuova Sampdoria.

Foto Twitter Wolfsburg