Josip Brekalo è già a Firenze, in leggero anticipo rispetto alla tabella di marcia. Ecco il video di Passione Fiorentina. del suo arrivo all’aeroporto di Peretola direttamente da Zagabria, dopo gli accordi impostati durante la giornata di ieri e completati in giornata. Adesso le formalità burocratiche, poi l’esterno offensivo classe 1998 in uscita dal Wolfsburg firmerà il contratto che lo legherà al club viola.