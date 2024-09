Brekalo e Barak al Kasimpasa: via libera Fiorentina. I dettagli

La Fiorentina chiude due operazioni in uscita. È fatta per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto al Kasimpasa di Josip Brekalo. Confermate le indiscrezioni di circa un’ora fa provenienti dalla Turchia da parte del giornalista Yagiz Sabuncuoglu. Con la stessa formula e allo stesso club si trasferisce Antonin Barak, il Kasimpasa si prepara ad accogliere due esuberi viola.

Foto: Instagram Barak