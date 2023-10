Brekalo apre, Parisi pasticcia e Osimhen non perdona dal dischetto: 1-1 tra Napoli e Fiorentina all’intervallo

Parità all’intervallo tra Napoli e Fiorentina: 1-1. Subito ritmi altissimi. La prima occasione è della Fiorentina che sfiora il vantaggio con una rovesciata di Martinez Quarta che trova Osimhen nei panni di difensore. Sul ribaltamento di fronte si rende pericoloso il Napoli con un bel tiro di Di Lorenzo che sorvola la traversa difesa da Terracciano. È ancora la Fiorentina a spingere ed è ancora Quarta a rendersi pericoloso, ma il suo tentativo si stampa sul palo, rapido Brekalo a fiondarsi sulla palla e a portare la Fiorentina in vantaggio: 1-0. Il Napoli trova – momentaneamente – il pareggio al 22′ con Osimhen, ma immediata la segnalazione del guardalinee. Al 31′ arriva il primo cambio della gara: problema muscolare per Anguissa, al suo posto Raspadori. Partita vivace: la Fiorentina tiene il possesso, il Napoli prova a colpire in contropiede con la velocità di Osimhen e compagni. Al 48′, in pieno recupero del primo tempo, errore di lettura di Parisi che appoggia all’indietro a Terracciano, ma sul pallone rimasto a metà strada si fionda Osimhen che viene atterrato dal portiere viola: calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Osimhen che batte Terracciano. Termina così in parità la prima frazione di gioco al Maradona: 1-1.

Foto: Instagram Brekalo