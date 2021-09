Brekalo: “A Torino sono felice, voglio dimostrare le mie qualità. Juric? So cosa vuole”

Josip Breaklo, nuovo acquisto del Torino, ha parlato oggi nella consueta conferenza stampa di presentazione. Di seguito un estratto delle sue parole.

Sul suo approdo in Granata

“Buongiorno a tutti. Sto provando a imparare l’italiano il più in fretta possibile. Sono felice, mi sto allenando bene con il gruppo e c’è grande qualità in questa squadra. Speriamo di raggiungere grandi obiettivi. Ho grandi speranze per questa stagione, mi auguro che si notino le mie qualità offensive e difensive. È un gran piacere giocare in serie A, ho rispetto per il campionato e sono curioso di vedere il livello. Qui c’è un bel progetto. E’ un ottimo step per la mia carriera”.

Su Juric

“So esattamente cosa vuole, devo soltanto lavorare duramente”.

Sul suo ruolo

“A destra o a sinistra sul fronte d’attacco non cambia, è questo il ruolo che ho sempre fatto. Sono curioso di vedere questo sistema di gioco, ho bisogno di tempo per adattarmi ma ho le qualità giuste per mettermi a disposizione”.

Sul rapporto con Pjaca

“Sono in ottimi rapporti con Marko: abbiamo giocato insieme alla Dinamo Zagabria e siamo andati via lo stesso anno. Siamo grandi amici, possiamo giocare insieme e lui mi può aiutare molto nel percorso di ambientamento”.

Foto: Instagram Brekalo