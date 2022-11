Brehme: “Eintracht-Napoli sarà una bella sfida. Entrambe le squadre sono molto forti”

L’ex terzino dell‘Inter e della nazionale tedesca, ha parlato in una intervista alla Gazzetta dello Sport dell’ottavo di Champions League tra il Napoli di Spalletti e l’Eintrach Francoforte. Queste le sue parole: “Manca tanto tempo per un’analisi più attuale, ma sarà sicuramente una bella sfida. L’Eintracht è una squadra in forma e che ultimamente trova la via del gol facilmente, si è qualificato anche se era partito male nel girone, è una squadra solida. Napoli? Io guardo sempre l’Inter, ma ho visto anche il Napoli, certo. Ed è una gran bella squadra”.

Foto: Inter.it