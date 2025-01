Roberto Breda sarà l’allenatore della Salernitana e questa non è più una notizia. Confermata anche la tempistica: avevamo detto che Breda sarebbe arrivato a Salerno entro venerdì, proprio per domani è previsto il suo arrivo in città. E avrà il compito di risollevare un club che conosce bene per essere stato grande protagonista da calciatore.

Foto: sito Ternana