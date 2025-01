Breda: “Sono contento di come stanno lavorando i ragazzi. Mercato? Servono delle uscite”

Le parole in conferenza stampa di Roberto Breda, tecnico della Salernitana, in vista della sfida contro la Reggiana di domani.

“La Reggiana pressa molto, in fase di possesso spezza la squadra in due mettendone cinque bassi e cinque in impostazione. Occorreranno letture e atteggiamenti diversi. Avere a disposizione una settimana in più con tutti i ragazzi è stato di grande aiuto, ho trasmesso i miei principi e ho avuto un quadro completo delle caratteristiche dei singoli. Ora abbiamo alternative in tutti i ruoli, a centrocampo ci sono giocatori che possono agire in vari ruoli del campo. Anche Braaf si è allenato bene. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma deve essere un grande punto di partenza che ci faccia andare oltre le difficoltà. L’Arechi? Già domenica scorsa mi ha lasciato sensazioni positive. Lo stadio e la curva ci hanno apprezzato a prescindere dal risultato e questo è importante. Ci hanno dato una mano dall’inizio alla fine. Parto sempre dall’idea che dobbiamo essere noi a trascinare la gente con le prestazioni sul campo, ma ora è un momento in cui c’è davvero bisogno di tutti. Più siamo, più la cosa diventa interessante. La società ha fatto dei sacrifici per aumentare il numero di presenze allo stadio e domani tutta Salerno deve capire che è una partita importante. Vogliamo alimentare entusiasmo”.

Sul mercato: “Sono contento di come stanno lavorando i ragazzi. Possiamo fare più moduli interpretandoli in modo differenti, a me sta trovare soluzioni. Il mercato è ancora aperto e consente di intervenire, ma domani si gioca e non posso sprecare tempo. Forse numericamente siamo in tanti, vedo persone che si mettono a disposizione e per qualcuno è necessario lavorare in uscita. Non mi danno disturbo, sia chiaro, ma siamo in 30 e c’è chi rischia di fare 4 mesi senza vedere mai il campo. Sul mercato in entrata siamo vigili e attenti, ma siamo altamente soddisfatti perché sono arrivati giocatori mirati e che volevamo fortemente. Gente che ha detto subito di sì alla Salernitana e che la società ha preso con bravura. A noi deve interessare fare punti. Caligara? E’ arrivato ieri. Lo conosco benissimo, so cosa può darmi ma non credo che giocherà dal primo minuto. Guasone si è presentato bene, ha bisogno di lavorare perchè viene da un mese di sosta in cui lavorava poco. Il suo è un calcio diverso, ma ha dimostrato di avere delle belle qualità e ce lo ritroveremo nel corso del campionato. Va inserito progressivamente in un percorso nuovo. Non c’è tempo…ma un po’ di tempo dobbiamo darglielo”.

Su Iervolino: “L’ho sentito dopo la partita di domenica scorsa, è molto carico e lo sento coinvolto in quello che facciamo e nelle sorti della Salernitana. Se domani ci sarà non lo so, ma avverto la sua presenza e so che ci tiene molto. Ha messo a disposizione della società e del direttore quanto serve per testimoniarvi quello che sto dicendo”.

