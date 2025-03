Breda: ” il Palermo, dopo il Sassuolo, ha l’organico più forte del campionato”

Il tecnico della Salernitana Breda, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida al Palermo: “Anzitutto bisogna dire che il Palermo, dopo il Sassuolo, ha l’organico più forte del campionato ed è stato costruito per ottenere qualcosa di importante. Non dobbiamo fare ragionamenti troppo futuristici. Mancano otto partite, ma per noi esiste solo il Palermo e dobbiamo essere consapevoli che occorre provare a fare punti contro chiunque dando il massimo senza fare troppi calcoli. Le otto gare costituiscono un’opportunità, a prescindere da chi affronti e da dove giochi. Non c’è nulla di semplice o scontato, la serie B la conosciamo bene ed è sempre stata così. Difficoltà offensive? Affidandoci ai numeri possiamo dire che la Salernitana ha fatto un po’ di fatica sin dall’inizio della stagione, ma devo dire che ci sono state delle gare in cui abbiamo costruito occasioni importanti e anche maggiori rispetto al nostro avversario. Anche a Bari è andata così. Ci stiamo lavorando e dobbiamo migliorare, ho sempre parlato di equilibrio e della capacità di affrontare nel modo giusto le situazioni difficili. Ora è necessario fare punti, per ottenere il massimo occorre essere pericolosi e concreti allo stesso tempo. Non mi aspetto una squadra morta o in difficoltà, ma rabbiosa e pronta a mettere in campo le proprie qualità che sono molto importanti. E’ vero che hanno perso l’ultima partita prima della sosta, ma al 70′ erano avanti per 2-0: siamo consapevoli che avranno grande voglia di rivalsa, è un avversario da rispettare. Noi dobbiamo guardare a noi stessi, pronti a fare una grande gara”.

