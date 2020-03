Brazao: “Tornare all’Inter per fare il vice-Handanovic? Forse meglio che vada a giocare”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Gabriel Brazao, portiere dell’Albacete ma di proprietà dell’Inter, ha parlato del suo futuro: “Tornare all’Inter per me sarebbe un piacere, ma dovremo parlare con la società, loro decideranno cosa è meglio per me. Forse è il caso che io vada a giocare, più che fare il vice, per mettere insieme minuti ed esperienza. Sono diventato tifoso nerazzurro per la squadra del 2010, per Julio Cesar ma prima anche per Adriano. In Europa l’Inter era ed è la mia squadra preferita. Studio i grandi: Handanovic, ovviamente, ma anche Alisson ed Ederson. I migliori oggi sono loro.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Albacete