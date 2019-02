Brazao: “L’Europa è un sogno che si avvera. Al Parma per seguire le orme di Taffarel”

Gabriel Brazao, giovane portiere brasiliano arrivato in Italia al Parma (operazione in sinergia con l’Inter), ha parlato così a Superesportes: “Il viaggio in Europa è la realizzazione di un sogno. Il Parma è una grande squadra, che ha una grande storia in Italia, ha avuto Taffarel che è stato uno dei grandi portieri brasiliani della storia: il mio obiettivo è fare un po’ di storia come lui. Ho l’opportunità di essere in Europa e spero di poterla sfruttare nel modo migliore. Se mi metteranno in prima squadra, sarò pronto a cogliere l’opportunità. Ma innanzitutto cercherò di adattarmi al calcio italiano, di imparare la lingua e la cultura”, ha affermato Brazao.

Foto: sito ufficiale Fifa