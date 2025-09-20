Bravo: “Vogliamo battere il Milan. Ho avuto la fortuna di allenarmi con Modric, lo temiamo tutti”

20/09/2025 | 20:19:42

Iker Bravo ha parlato a DAZN prima di Udinese-Milan: “È una bella partita. Giochiamo contro una squadra forte, ma noi siamo l’Udinese, abbiamo voglia di vincere. Dobbiamo fare una bella prestazione. Per me la Nazionale è importante, ma lo è anche l’Udinese. È stata una scelta difficile andare al Mondiale. Modric? Ho avuto la fortuna di allenarmi con lui al Real Madrid. Lo temiamo tutti, è uno dei migliori giocatori al mondo, ha una qualità impressionante, è un piacere vederlo giocare”.

FOTO: Instagram Bravo