Ora è anche ufficiale: Braunoder è un nuovo giocatore del Bari

06/08/2025 | 09:40:33

Mediante un comunicato presente sul proprio sito ufficiale, il Bari ha reso noto la buona riuscita della trattativa per l’acquisto in prestito di Braunoder, giocatore di proprietà del Como. Confermata la nostra esclusiva del giorno 28 luglio. Il comunicato del club:

“SSC Bari comunica di aver acquisito dal Como 1907, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe ’02 Matthias Braunoder (27.03.02, Eisenstadt, Austria). Il centrocampista sarà da subito a disposizione di mister Caserta.

Presenza fissa nelle nazionali giovanili austriache dall’U15 fino all’U21, Braunoder è un prodotto del settore giovanile dell’Austria Vienna con cui, nel ’21 fa il suo esordio in Prima Squadra. Dopo tre stagioni giocate in patria, in cui mette a referto 75 presenze e 3 reti, si trasferisce al Como nel gennaio del ’24 totalizzando con i lariani 21 presenze 1 gol e 1 assist tra A e B”.

Foto: sito ufficiale Bari