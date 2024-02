Brassier si scusa con Mbappé dopo il brutto intervento: “Mi sento in colpa, spero non sia nulla di grave”

Al Parc des Princes è calato il silenzio per diversi secondi. Durante la sfida tra Paris Saint-Germain e Brest, valida per gli ottavi di finale della Coupe de France e vinta 3-1 dalla squadra di Luis Enrique, Lilian Brassier ha commesso un fallo davvero brutto su Kylian Mbappé: il difensore ha colpito da dietro sulla caviglia il francese. Un intervento che gli è costato il secondo giallo e l’espulsione. Al termine dell’incontro, Brassier si è voluto scusare: “Mi sento in colpa, spero per il suo bene che non ci sia nulla di grave. Fa parte del calcio: volevo intervenire sul pallone ma l’ho mancato”.

Foto: Pagina FB Mbappè