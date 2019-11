Il Brasile, nell’amichevole disputata ad Abu Dhabi, cala il tris alla Corea del Sud. A decidere l’incontro sono state le reti del milanista, tanto criticato nei giorni scorsi per aver indossato la maglia numero dieci, Paquetà al 9′, dell’ex interista Coutinho al minuto 36 e dello juventino Danilo al 60′. Ottime indicazioni per il ct Tite, ma anche per Pioli e Sarri.

Foto: Brasile Twitter