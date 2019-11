Brasile, Thiago Silva attacca Messi: “Condiziona le decisioni dei direttori di gara”

Sembra non essere ancora finita la sfida tra Brasile–Argentina. Nel post-gara Thiago Silva ha attaccato Messi, quest’ultimo match winner della sfida. Marca ha riportato le parole del capitano verdeoro che si è espresso cosi sulla Pulce: ”Beneficia dell’ammirazione che tutti hanno nei suoi confronti, arbitri inclusi, per fare e disfare, condizionando le decisioni dei direttori di gara. E’ così che controlla il gioco. In due occasioni ha commesso fallo e l’arbitro non ha fatto nulla. Ci ha litigato, eppure l’arbitro ha continuato a ridere. Io credo che si debba mettere da parte l’ammirazione quando si è protagonisti di una partita”.

Foto: As