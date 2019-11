Brutta stangata per Felipe Melo, l’ex centrocampista di Fiorentina, Juventus e Inter ha rimediato una squalifica di 5 giornate per aver mostrato il dito medio a un tifoso del Santos. Il Palmeiras, dunque, dovrà fare a meno dell’esperto e carismatico mediano noto per questi episodi anche in passato.

Foto: Felipe Melo Twitter