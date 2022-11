Brasile, si ferma Alex Sandro: salterà il Camerun

Intervenuto in conferenza stampa, il medico del Brasile Rodrigo Lasmar ha avvertito i tifosi dell’infortunio del terzino sinistro Alex Sandro, che non farà parte del match contro il Camerun a causa di un fastidio avvertito durante il match contro la Svizzera all’anca sinistra: “”Alex Sandro ha detto ha avvertito un dolore all’anca sinistra e non è riuscito a proseguire il match. Questa mattina è stato rivalutato, abbiamo eseguito una risonanza magnetica e ha mostrato lesioni muscolari nel muscolo dell’anca sinistra. L’atleta non potrà giocare la prossima partita contro il Camerun. È ancora in cura per poterlo recuperare il prima possibile”.

Foto: Twitter Juventus