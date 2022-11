Brasile show: Serbia battuta 2-0 con una doppietta di Richarlison. Prova di forza dei verdeoro

E’ Brasile show contro la Serbia, nell’ultima gara della prima giornata della fase a gironi del Mondiale in Qatar. I verdeoro hanno battuto nettamente la Serbia, che se l’è giocata per un tempo, per poi sparire nella ripresa e cadere sotto i colpi di Richarlison, il più criticato, il più chiacchierato per la pessima stagione al Tottenham (solo due gol in stagione con gli Spurs). Una doppietta per l’attaccante che ha zittito ogni polemica, soprattutto con il secondo gol, una sforbiciata strepitosa.

Il primo gol al 62′, dopo una super azione di Neymar, parata di Milinkovic-Savic, respinta e gol di Richarlison. Il raddoppio al 73′, grande cross di Vinicius jr. e sforbiciata del giocatore del Tottenham.

Palo di Alex Sandro, traversa di Casemiro, parate di Milinkovic-Savic per non rendere il risultato umiliante per i serbi.

Da segnalare anche alcuni problemi per Neymar, uscito a 10 minuti dalla fine, e per Danilo, presumibilmente crampi. Inizio super quindi del Brasile che sale a 3 punti, nel girone con Svizzera e Camerun.

Foto: twitter FIFA World Cup