Brasile, secondo O’Globo Neymar è nel bel mezzo di una festa con 500 persone

Neymar, attaccante del Paris Saint-Germain avrebbe organizzato una festa con 500 persone iniziata venerdì e che si concluderà direttamente allo scoccare del 2021. A riferirlo è il quotidiano brasiliano O’Globo, secondo cui il calciatore della Nazionale brasiliana è stato il promotore dell’evento che è in corso nella sua casa di Rio de Janeiro. Nel sotterraneo dell’abitazione sarebbe stata allestita una stanza insonorizzata nel tentativo di non essere scoperti. In Brasile, fino a questo momento, sono morte più 190 mila persone a causa del Covid.

Foto: Twitter Neymar