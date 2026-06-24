Brasile-Scozia, finalmente Neymar. O’Ney può partire dal 1′

24/06/2026 | 11:14:46

Neymar-Day, Ancelotti, in conferenza stampa, ha confermato che contro la Scozia, la stella del Santos ci sarà: “Neymar è disponibile. Questa settimana si è allenato bene e si è preparato bene per la partita, per poter giocare insieme agli altri giocatori. Siamo molto felici di averlo di nuovo con noi. Grazie alle sue qualità, potrà aiutare la squadra. Può giocare 90 minuti è in ottima forma. Si è allenato molto bene. Ne sono molto soddisfatto. L’atteggiamento di Neymar negli ultimi giorni è stato eccellente. Conosce molto bene i suoi compagni di squadra. Lavora duramente per riprendersi il più rapidamente possibile. Sono molto felice di lui. Se non gioca, porta la sua esperienza e conoscenza del gioco, aiutando i giovani giocatori”.

Foto: Instagram Neymar