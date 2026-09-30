Brasile, Raphinha lascia il ritiro. Il comunicato

30/09/2026 | 11:14:30

Il nuovo numero 10 della Seleçao brasiliana, dopo aver timbrato anche nell’amichevole contro l’Australia di ieri, ha lasciato il ritiro e non viaggerà a Calcutta, in India, per la terza tappa delle partite internazionali. Per il giocatore del Barcellona è stato evidenziato un edema muscolare e già in giornata tornerà in Catalogna per effettuare esami più approfonditi.

Il comunicato della Federazione brasiliana: “Raphinha si è sottoposto a un test che ha rivelato un piccolo edema muscolare nella parte posteriore della coscia destra. Come misura precauzionale e per favorire una rapida guarigione, il giocatore sarà escluso dalla nazionale brasiliana. Nessun altro giocatore sarà convocato per l’amichevole contro l’India”.

Foto: Instagram Brasile