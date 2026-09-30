TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Brasile, Raphinha lascia il ritiro. Il comunicato

30/09/2026 | 11:14:30

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il nuovo numero 10 della Seleçao brasiliana, dopo aver timbrato anche nell’amichevole contro l’Australia di ieri, ha lasciato il ritiro e non viaggerà a Calcutta, in India, per la terza tappa delle partite internazionali. Per il giocatore del Barcellona è stato evidenziato un edema muscolare e già in giornata tornerà in Catalogna per effettuare esami più approfonditi.

Il comunicato della Federazione brasiliana: “Raphinha si è sottoposto a un test che ha rivelato un piccolo edema muscolare nella parte posteriore della coscia destra. Come misura precauzionale e per favorire una rapida guarigione, il giocatore sarà escluso dalla nazionale brasiliana. Nessun altro giocatore sarà convocato per l’amichevole contro l’India”.

Foto: Instagram Brasile