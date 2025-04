Brasile, può saltare l’arrivo di Ancelotti: il Real non ha gradito l’incontro a Londra

30/04/2025 | 00:20:35

Svolta improvvisa sul futuro di Carlo Ancelotti. Sembrava certo il passaggio del tecnico sulla panchina del Brasile nel mese di giugno, dato ormai per fatto, sarebbe vicino a saltare come rivelato da Marca. Il Real Madrid, infatti, non si sarebbe detto disponibile a liberare il tecnico 65enne prima del Mondiale per Club come richiesto dalla federazione verdeoro. Ma c’è di più: la dirigenza del club non avrebbe gradito il viaggio svolto martedì di Ancelotti per incontrare degli emissari del Brasile a Londra. Incontro che era servito per finalizzare l’accordo. L’approdo di Ancelotti sulla panchina della Seleçao quindi è forte rischio: il Brasile, che ha fretta di ingaggiare un nuovo commissario tecnico, potrebbe quindi decidere di virare nuovamente su Jorge Jesus, un profilo già sondato nelle scorse settimane.

Foto: Twitter real Madrid