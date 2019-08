Brasile, prima convocazione per Samir dell’Udinese

Il difensore classe ’94 Samir riceve per la prima volta la chiamata della Nazionale brasiliana. Una sorpresa del ct Tite, che decide di sperimentare in visto delle amichevoli della Seleçao contro Perù e Colombia convocando diversi volti nuovi. Uno di questi è quello del difensore dell’Udinese, il quale non aveva mai giocato in verdeoro, neanche nelle selezioni giovanili. Un premio importantissimo per un ragazzo che nella scorsa stagione è stato a lungo fermo per via di un grave infortunio alla caviglia. Ecco tutti i convocati:

Portieri: Ederson (Manchester City), Ivan (Ponte Preta), Weverton (Palmeiras)

Difensori: Dani Alves (San Paolo), Fágner (Corinthians), Alex Sandro (Juventus), Jorge (Santos), Marchesi (Paris Saint Germain), Thiago Silva (Paris Saint Germain), Eder Militão (Real Madrid), Samir (Udinese)

Centrocampisti: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Arthur (Barcellona), Allan (Napoli), Lucas Paquetá (Milan), Philippe Coutinho (Barcellona)

Attaccanti: Neymar (Paris Saint Germain), Vinicius Jr. (Real Madrid), David Neres (Ajax), Roberto Firmino (Liverpool), Richarlison (Everton), Bruno Henrique (Flamengo)

Foto: twitter Udinese