Globo: “Pelé ancora in terapia intensiva”

Dal Brasile arrivano aggiornamenti riguardo le condizioni di Pelé. Secondo Marco Aurelio Souza, giornalista di Tv Globo, “O Rei è ancora ricoverato in terapia intensiva, e quindi non è stato ancora trasferito in una camera singola. E ancora non c’è la risposta se il tumore per il quale Pelé è stato operato sabato scorso sia maligno o benigno. Va ricordato che finora c’è stato un solo bollettino medico, quello di lunedì scorso”.

Foto: Instagram Pelé