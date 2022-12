Brasile out: “Ultimo ballo in lacrime”, “Ney manca un’altra semifinale”. Le reazioni della stampa mondiale

Termina ai quarti di finale l’avventura del Brasile in Qatar. La Seleçao guidata dal ct Tite non è riuscita a superare lo scoglio rappresentato dalla Croazia ed è uscita dopo i calci di rigore, decisivi gli errori dal dischetto di Rodrygo – parato da Livakovic – e di Marquinhos – tiro finito sul palo -. Un eliminazione a sorpresa che ha subito scatenato le reazioni dei quotidiani di tutto il mondo: “Il sogno del sesto Mondiale slitta al 2026″, scrive O Globo. Folha S. Paulo sottolinea il fallimento citando Neymar: “Brasile out, Ney manca un’altra semifinale”. Estadao, invece, concentra la sua attenzione sugli errori del ct Tite: “Dove ha sbagliato il Brasile? I 7 errori di Tite“. Spazio anche a Clarin: “Altra sorpresa in Qatar, tonfo mondiale“.

L’hanno presa decisamente meglio gli storici rivali argentini che non hanno mancato di sottolineare il fallimento della presunta favorita alla vittoria finale. Un’investitura che gli aveva dato anche Marca che sottolinea: “Il Mondiale salta per aria, la super favorita va a casa”. Infine, il Daily Mail chiude con: “Ultimo ballo, in lacrime tra le capirinhas“.

Foto: Instagram Croazia