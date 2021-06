Brasile, Neymar si avvicina a grandi passi al record di gol di Pelé

Un altro gol ieri notte in Brasile-Perù nel 4-0 della Copa America. Neymar è a quaota 2 in questa competizione e si sta avvicinando a grandi passi verso il record di gol di Pelé con la maglia del Brasile. Adesso Neymar è meno nove dal record, ma si trova ancora tanti anni per cercare di superarlo. Ieri ha realizzato una rete e giocato un’ottima partita. Il Brasile andrà certamente avanti in Copa America, certamente sarà molto complicato segnare nove gol in questa competizione, ma Neymar non vuole sapere di fermarsi.

Foto: Twitter Brasile