Brasile, Neymar e Marquinhos hanno perso il volo per Torino. Salteranno il primo allenamento

Il commissario tecnico Tite sta guidando il primo allenamento del Brasile in vista del Mondiale in Qatar. Alla seduta non sono presenti Neymar e Marquinhos. I due calciatori del Paris Saint–Germain – si legge su Ansa – hanno perso l’aereo per Torino non riuscendo così a esserci per la seduta di questo pomeriggio. L’aereo che doveva trasferire i due brasiliani del PSG ha dovuto essere sostituito da un altro velivolo a Parigi, ha riferito la Federcalcio brasiliana (Cbf).

Foto: Twitter Brasile