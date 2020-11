Brasile: Neymar ancora infortunato, out per Venezuela e Uruguay

Neymar è stato escluso dalla nazionale brasiliana dopo aver effettuato degli accertamenti a Sao Paulo, l’attaccante del Psg non è pronto per riprendere a giocare, pertanto non sarà disponibile per le gare con Venezuela e Uruguay, valevoli per le qualificazioni mondiali a Qatar 2022.

Il giocatore si era procurato un infortunio all’inguine nel corso della partita di Champions League contro il Basaksehir del 28 ottobre. Thomas Tuchel, allenatore del club parigino, aveva dichiarato che il giocatore non sarebbe tornato prima di dicembre, ma il ct del Brasile Tite lo aveva ugualmente convocato per verificarne le condizioni.

Foto: Twitter Neymar