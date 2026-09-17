Brasile, Lula su Ancelotti: “Al suo posto convocherei 22 giocatori solo del campionato brasiliano”

17/09/2026 | 12:35:53

Il Capo di Stato del Brasile, Lula, ha dato un consiglio a Carlo Ancelotti sulle convocazioni da prediligere in Nazionale. I verdeoro scenderanno in campo in amichevole due volte contro l’Australia e il 3 ottobre contro l’India. Ecco le parole di Lula: “L’altro giorno ho dato un consiglio ad Ancelotti e ora ha convocato diversi giocatori che militano in Brasile per le amichevoli contro l’Australia; è un buon segno. Se fossi al suo posto, sceglierei i 22 migliori giocatori per ogni ruolo del campionato brasiliano e li porterei in nazionale per la prossima finestra internazionale Fifa. Vengono convocati solo atleti che giocano oltreoceano, anche quelli che militano in squadre di seconda divisione. C’è chi fa panchina in Europa, ma viene comunque selezionato per la nazionale”.

Foto: Facebook Lula