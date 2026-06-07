Brasile, lesione all’adduttore per Wesley. Salta il Mondiale. Convocato Ederson

07/06/2026 | 18:42:00

Addio Mondiale per l’esterno della Roma, Wesley. Era quasi ufficiale la sua assenza, ma la risonanza magnetica ha evidenziato una lesione al muscolo adduttore della coscia sinistra, confermando così la necessità di rimandarlo a casa. Attraverso una nota ufficiale, la CBF ha espresso il proprio rammarico per quanto accaduto, sottolineando il valore umano e sportivo dell’atleta all’interno dello spogliatoio. A seguito dell’esito degli accertamenti medici, il Brasile ha provveduto immediatamente a individuare il sostituto. La CBF ha annunciato la convocazione di Éderson (Atalanta), che raggiungerà la delegazione già nella giornata di lunedì negli Stati Uniti, sede del ritiro della nazionale.

Foto: X Roma