Brasile, la squadra di Ancelotti batte il Cile: il tecnico è ancora imbattuto alla guida dei verdeoro

05/09/2025 | 09:50:48

Il Brasile targato Carlo Ancelotti vince e convince davanti i circa 57.000 tifosi presenti allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, dove la notte scorsa ha battuto facilmente il Cile per 3-0 nel penultimo turno delle qualificazioni sudamericane per la Coppa del mondo 2026. I gol sono stati realizzati da Estêvão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. Con questa vittoria, i verdeoro restano imbattuti sotto la guida di Ancelotti (due vittorie consecutive e un pareggio) e si portano al secondo posto in classifica, dietro l’Argentina.

Foto: instagram CBF