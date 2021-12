Brasile, il Gremio retrocede nella seconda divisione. Anche Douglas Costa al centro delle polemiche

In Brasile il Gremio è retrocesso nella seconda divisione. Non è bastata la vittoria per 4-3 contro l’Atletico Mineiro campione per scongiurare questo pessimo risultato. Al centro delle polemiche è finito anche Douglas Costa che alla vigilia della sfida aveva chiesto un permesso per festeggiare il matrimonio a Rio, negato però dalla società. L’esterno, ancora di proprietà della Juve, dopo aver segnato il quarto gol, ha esultato verso il pubblico dicendo “arrivederci” e mostrando il numero 10 dietro alla maglia. Una reazione vista non di buon occhio dai tifosi.

FOTO: Twitter Douglas