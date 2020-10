Brasile, i convocati per gli impegni di novembre: solo 2 “italiani”

Il CT del Brasile, Tite, ha diramato la lista dei convocati in vista dei prossimi match validi per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro Venezuela (12 novembre) e Uruguay (17 novembre). Nella lista solo due calciatori che militano in Serie A, entrambi nella Juventus, ovvero Danilo e Arthur. Ecco l’elenco completo.

Portieri

Alisson – Liverpool

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

Difensori centrali

Thiago Silva – Chelsea

Marquinhos – PSG

Éder Militão – Real Madrid

Rodrigo Caio – Flamengo

Terzini

Danilo – Juventus

Gabriel Menino – Palmeiras

Renan Lodi – Atlético de Madrid

Alex Telles – Manchester United

Centrocampisti

Casemiro – Real Madrid

Fabinho – Liverpool

Arthur – Juventus

Douglas Luiz – Aston Villa

Esterni d’attacco

Everton Ribeiro – Flamengo

P. Coutinho – Barcelona

Neymar – PSG

Everton – Benfica

Centravanti

Gabriel Jesus – Manchester City

Vinicius Jr. – Real Madrid

Firmino – Liverpool

Richarlison – Everton

Foto: Logo Brasile