Brasile, i convocati di Tite per le gare di qualificazione ai Mondiali

Il Brasile ha diramato la lista dei convocati per i tre impegni del 2, 5 e 10 settembre con Cile, Argentina e Perù validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. Questa la lista completa stilata dal commissario tecnico Tite:

Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Difensori: Dani Alves (San Paolo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Eder Militao (Real Madrid), Lucas Verissimo (Benfica Lisbona), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea )

Centrocampisti: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Bruno Guimarães (OL), Lucas Paqueta (OL), Claudinho (Zenit), Everton Ribeiro (Flamengo)

Attaccanti: Matheus Cunha (Hertha Berlin), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton), Raphinha (Leeds United)

Foto: Twitter Brasile